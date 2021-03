Faetano: incidente sul lavoro per un 48enne sammarinese

Stava manovrando un muletto, con il quale trasportava del materiale prodotto dall'azienda, quando ha urtato una colonna del fabbricato ferendosi a una gamba. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, intorno alle 07.40, nella ditta LC Beauty di Faetano, in via Primo Maggio. L'allarme è stato lanciato dai colleghi di lavoro che hanno allertato la Centrale operativa. Sul posto sono intervenuti i funzionari della Sezione Antincendio del Comando di Polizia Civile. Il sammarinese, B.C. le iniziali, classe 1973, si è procurato delle lesioni da trauma alla gamba sinistra. Subito trasportato al pronto soccorso, i medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni. Al vaglio, da parte del comando di Murata in collaborazione con il SIA, la dinamica dell’evento.