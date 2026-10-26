Faetano, lavori in Strada Quinta Gualdaria: tratto chiuso dal 3 novembre al 18 dicembre

Prenderanno il via alle 8:30 di martedì 3 novembre i lavori stradali a Faetano, su Strada Quinta Gualdaria, per la messa in sicurezza del tratto tra Via Bigandola e Strada Forco, interessato da un movimento franoso. Il tratto resterà chiuso al traffico fino alle 16 del 18 dicembre.

Per tutta la durata dei lavori, sarà interdetta la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia, con divieto di sosta e divieto di accesso anche ai pedoni. Lo comunicano le segreterie Interni e Territorio, che consigliano di usare il percorso alternativo attraverso Montegiardino, oppure via Torraccia. Anche il trasporto scolastico subirà variazioni di percorso, che verranno comunicate dall’AASS in settimana.

Per illustrare nel dettaglio i lavori e le modalità di gestione della viabilità, si terrà domani, martedì 27 ottobre, una serata pubblica, alle 20:30 nella sala convegni dell’Ente Cassa di Faetano.







