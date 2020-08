Un incendio è divampato in un garage di una abitazione a Falciano. È accaduto nel pomeriggio di oggi in via dei Paceri 96, dove ha sede anche la ditta Oxygene.

La polizia civile è intervenuta dopo il segnalamento di fumo dal garage. Gli agenti hanno spento le fiamme divampate da un motore elettrico di un aspirapolvere centralizzato e poi diffuse nel locale bruciando diverso materiale.

Le operazioni di spegnimento sono durate un'ora e mezza. Non si registrano feriti né danni ingenti.