Falciano: teneva nell'auto targhe false e un'arma. Molisano denunciato dalla Guardia di Rocca

Durante una perlustrazione il Distaccamento di Dogana della Guardia di Rocca ha rinvenuto in zona Falciano una Lancia Ypsilon con all'interno delle targhe italiane contraffatte e un'arma di ridotta potenzialità. Il veicolo risultava essere oggetto di appropriazione indebita e sprovvisto di assicurazione.

Con una ricerca i militari hanno rintracciato l'utilizzatore del mezzo, un molisano di 53 anni, ospite di un'abitazione a Falciano. L'uomo, a cui risultano numerosi precedenti per misfatti di truffa, è stato denunciato in stato di libertà per contraffazione di targhe, omissione di cautele nella custodia di armi e mancata copertura assicurativa dell'auto.

Il veicolo, le targhe e l'arma sono stati posti sotto sequestro.