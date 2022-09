Falsa morte di Giada: Andrea Barlocco querela Giornalesm "Diffamazioni, minacce e gogna mediatica"

Andrea Barlocco (esperto di comunicazione e blogger) querela Giornalesm.com per aver diffuso la notizia falsa in merito alla morte di Giada Penserini, la sedicenne sammarinese deceduta in seguito al tragico incidente in moto con il 18enne Simone De Luigi sulla Statale Adriatica, dopo 4 giorni di agonia. Ne parla il Corriere Romagna che riporta anche una dichiarazione di Barlocco: "Ho ricevuto un numero davvero considerevole di testimonianze su comportamenti a dir poco non deontologici". Barlocco parla anche di "diffamazioni, minacce e gogna mediatica". L'esposto sarà depositato presso AgCom e Codacons perché "molto è avvenuto anche sul territorio italiano".

