False polizze assicurative: allerta della Guardia di Rocca contro la nuova truffa.

Sul web stanno emergendo sempre più siti che propongono online polizze assicurative per auto e moto a prezzi molto convenienti, ma che in realtà sono truffe. Anche a San Marino, mette in allerta la Guardia di Rocca, sono arrivate denunce di guidatori che hanno stipulato online delle false assicurazioni con carta prepagata, da portali online solo in apparenza ufficiali e affidabili.

"Purtroppo - scrive il corpo su facebook - solo dopo un controllo su strada da parte di Operatori di Polizia, l'utente scopre di essere stato truffato e di non avere la copertura RCA obbligatoria sul proprio mezzo; inoltre, in base alla normativa vigente, l’utente a seguito del controllo viene denunciato per guida senza copertura assicurativa".

Da qui il consiglio della Guardia di Rocca di contattare sempre le compagnie assicurative attraverso i loro canali ufficiali e di verificare sul sito I.V.A.S.S. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), la lista delle compagnie italiane ed estere ammesse ad operare in Italia e San Marino, così come l’elenco degli avvisi dei casi di contraffazione o delle società non autorizzate.

