Falsi messaggi del CUP, l'Iss mette in guardia su possibili truffe

Arrivano via SMS, si presentano con tono ufficiale e invitano a “contattare urgentemente” un numero che sembra quello del CUP dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. In realtà, dietro questi messaggi si nasconde un tentativo di truffa. L’ISS lancia l’allarme e invita la popolazione alla massima prudenza. "Si tratta di messaggi ingannevoli — spiega l’Istituto — che rimandano a un finto numero CUP con prefisso 899, un numero a sovrapprezzo che non ha nulla a che vedere con i nostri servizi". L’ISS ribadisce che "il CUP non invia messaggi di questo tipo, ma solo promemoria degli appuntamenti, e non utilizza mai numeri con prefissi 899 o internazionali". Per evitare confusioni, l’ente ricorda che "l’unico numero ufficiale del Centro Unico Prenotazioni è lo 0549 994889, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00". Di qui l'invito ai cittadini a "non chiamare i numeri indicati nei messaggi e a non fornire alcun dato personale o sanitario". L’ISS suggerisce inoltre di cancellare subito gli SMS sospetti e segnalarli alle autorità competenti, in particolare alla Gendarmeria, che si occupa di truffe online e reati informatici.



Ecco alcuni consigli per ridurre il rischio di cadere vittima di questo tipo di frodi:

Prima di rispondere o contattare un numero ricevuto via SMS, email o telefono, verificare sempre che la comunicazione provenga effettivamente dall’ente ufficiale (nel caso citato l’ISS) e non da un numero a sovrapprezzo o prefisso irregolare.

Non fornire mai dati personali o sanitari in risposta a messaggi non attesi o che chiedono un contatto diretto urgente. Anche se il mittente appare credibile, è bene essere prudenti.

Controllare sul sito ufficiale dell’ente o contattare direttamente il numero ufficiale per verificare la veridicità della comunicazione.

Se si riceve un messaggio sospetto, non rispondere, non chiamare il numero indicato e cancellare il messaggio. Segnalalo alle autorità competenti — per esempio la Gendarmeria — affinché possano intervenire.

Tenere aggiornati i dispositivi (smartphone, computer) con antivirus o sistemi di protezione, e usare la buona pratica di non scaricare allegati o cliccare link da fonti non verificate.

Mantenere un atteggiamento di “sospetto sano”: se qualcosa appare troppo urgente o minaccioso (ad esempio “contatta subito al numero…”), prendersi un momento per riflettere e verificare. Le istituzioni sane non operano esclusivamente tramite sms o numeri a sovrapprezzo.











