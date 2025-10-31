TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:06 Al via l'esame della riforma Igr 07:54 Truffa nel fotovoltaico da 80 milioni: maxi operazione “Cagliostro” smaschera rete piramidale internazionale
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Falsi messaggi del CUP, l'Iss mette in guardia su possibili truffe

L’ISS ribadisce che "il CUP non invia messaggi di questo tipo, ma solo promemoria degli appuntamenti, e non utilizza mai numeri con prefissi 899 o internazionali".

31 ott 2025
Falsi messaggi del CUP, l'Iss mette in guardia su possibili truffe

Arrivano via SMS, si presentano con tono ufficiale e invitano a “contattare urgentemente” un numero che sembra quello del CUP dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. In realtà, dietro questi messaggi si nasconde un tentativo di truffa. L’ISS lancia l’allarme e invita la popolazione alla massima prudenza. "Si tratta di messaggi ingannevoli — spiega l’Istituto — che rimandano a un finto numero CUP con prefisso 899, un numero a sovrapprezzo che non ha nulla a che vedere con i nostri servizi". L’ISS ribadisce che "il CUP non invia messaggi di questo tipo, ma solo promemoria degli appuntamenti, e non utilizza mai numeri con prefissi 899 o internazionali". Per evitare confusioni, l’ente ricorda che "l’unico numero ufficiale del Centro Unico Prenotazioni è lo 0549 994889, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00". Di qui l'invito ai cittadini a "non chiamare i numeri indicati nei messaggi e a non fornire alcun dato personale o sanitario". L’ISS suggerisce inoltre di cancellare subito gli SMS sospetti e segnalarli alle autorità competenti, in particolare alla Gendarmeria, che si occupa di truffe online e reati informatici.

Ecco alcuni consigli per ridurre il rischio di cadere vittima di questo tipo di frodi:

  • Prima di rispondere o contattare un numero ricevuto via SMS, email o telefono, verificare sempre che la comunicazione provenga effettivamente dall’ente ufficiale (nel caso citato l’ISS) e non da un numero a sovrapprezzo o prefisso irregolare.
  • Non fornire mai dati personali o sanitari in risposta a messaggi non attesi o che chiedono un contatto diretto urgente. Anche se il mittente appare credibile, è bene essere prudenti.
  • Controllare sul sito ufficiale dell’ente o contattare direttamente il numero ufficiale per verificare la veridicità della comunicazione.
  • Se si riceve un messaggio sospetto, non rispondere, non chiamare il numero indicato e cancellare il messaggio. Segnalalo alle autorità competenti — per esempio la Gendarmeria — affinché possano intervenire.
  • Tenere aggiornati i dispositivi (smartphone, computer) con antivirus o sistemi di protezione, e usare la buona pratica di non scaricare allegati o cliccare link da fonti non verificate.
  • Mantenere un atteggiamento di “sospetto sano”: se qualcosa appare troppo urgente o minaccioso (ad esempio “contatta subito al numero…”), prendersi un momento per riflettere e verificare. Le istituzioni sane non operano esclusivamente tramite sms o numeri a sovrapprezzo.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca