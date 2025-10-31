TRUFFE ONLINE

Falsi messaggi del CUP, l'Iss mette in guardia su possibili truffe

L’ISS ribadisce che "il CUP non invia messaggi di questo tipo, ma solo promemoria degli appuntamenti, e non utilizza mai numeri con prefissi 899 o internazionali".

Arrivano via SMS, si presentano con tono ufficiale e invitano a “contattare urgentemente” un numero che sembra quello del CUP dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. In realtà, dietro questi messaggi si nasconde un tentativo di truffa. L’ISS lancia l’allarme e invita la popolazione alla massima prudenza. "Si tratta di messaggi ingannevoli — spiega l’Istituto — che rimandano a un finto numero CUP con prefisso 899, un numero a sovrapprezzo che non ha nulla a che vedere con i nostri servizi". L’ISS ribadisce che "il CUP non invia messaggi di questo tipo, ma solo promemoria degli appuntamenti, e non utilizza mai numeri con prefissi 899 o internazionali". Per evitare confusioni, l’ente ricorda che "l’unico numero ufficiale del Centro Unico Prenotazioni è lo 0549 994889, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00". Di qui l'invito ai cittadini a "non chiamare i numeri indicati nei messaggi e a non fornire alcun dato personale o sanitario". L’ISS suggerisce inoltre di cancellare subito gli SMS sospetti e segnalarli alle autorità competenti, in particolare alla Gendarmeria, che si occupa di truffe online e reati informatici.

Ecco alcuni consigli per ridurre il rischio di cadere vittima di questo tipo di frodi:

