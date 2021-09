Falsità ideologica ed abuso di autorità: rinviati a giudizio i Commissari della Legge Buriani e Volpinari

Rinviati a giudizio i commissari della Legge Alberto Buriani ed Antonella Volpinari per un caso di amministrazione infedele che aveva visto rinviati a giudizio Presidente e Direttore di Asset Banca. Devono rispondere di falsità ideologica ed abuso di autorità. Sul caso si erano già espressi, non ravvisando alcuna irregolarità, il Giudice per i rimedi straordinari, il collegio Garante nella persona del giudice Bin ed un Giudice di Primo grado.

