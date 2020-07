Famiglia sammarinese coinvolta in frontale a Coriano Una bimba di 3 anni al Bufalini per accertamenti

Una famiglia sammarinese, domiciliata a Rimini, è rimasta coinvolta in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio, attorno alle 16, a Cavallino di Coriano. L'incidente lungo la Provinciale 41. La dinamica dei fatti è al vaglio ai Carabinieri di Riccione, che hanno proceduto ai rilievi. Secondo una prima ricostruzione, padre madre ed i due figli erano a bordo di una "Toyota Yaris" targata San Marino e stavano viaggiando in direzione monte, quando l'auto si è scontrata frontalmente con con una "Alfa Romeo Mito" che proveniva dalla direzione opposta, in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Aldo Moro e Chiesa Nuova. Nello schianto sono rimasti feriti in maniera più preoccupante la mamma ed una bimba di tre anni, ora ricoverati al Bufalini di Cesena. Le loro condizioni, che inizialmente avevano preoccupato i sanitari, non sono per fortuna gravi. Il padre e l'altro bambino sono stati portati all'Infermi di Rimini per accertamenti, così come altri due feriti che erano a bordo dell'altra auto. .



I più letti della settimana: