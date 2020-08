GIUDIZIARIA Fatture per operazioni inesistenti. Condannata la legale rappresentante di una società di Dogana

Larysa Kulyc, 38 anni, di origine ucraina ma residente a Rimini, sul Titano era legale rappresentante della Luxury Interni srl, società sottoposta a procedura fallimentare dal 2017, e che fino ad allora si occupava di progettazione e design di mobili di lusso per il mercato estero, in particolare dell’Est. Sulla carta quantomeno visto che è finita a processo con l'accusa di avere emesso 69 fatture, a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti, per un importo complessivo di 373mila euro e che nel corso delle varie udienze sia la Direttrice dell'Ufficio Tributario, che gli ispettori del Nucleo Antifrode della Polizia civile, si sono soffermati sulla ricostruzione delle anomalie.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: