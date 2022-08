CRONACA Femminicidio a Bologna, l'aggressore aveva giocato anche a San Marino

Femminicidio a Bologna, l'aggressore aveva giocato anche a San Marino.

È nato il 30 novembre 1995 a Senigallia, in provincia di Ancona, Giovanni Padovani, l'uomo che ha aggredito e ucciso a Bologna l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. Con lei la storia si era interrotta qualche mese fa, ma è di fine luglio scorso la denuncia che la donna ha sporto per atti persecutori. Padovani ha giocato in diverse squadre calcistiche, fra serie D e C e conta anche 11 presenze nel campionato sammarinese nella stagione 2018-2019, quando ha vestito la maglia del Cailungo con il quale ha segnato anche una rete. Non viveva più da tempo a Senigallia, ma a Bologna. Ma nella città natale tornava ogni tanto per rivedere la famiglia e alcuni amici che lo ricordano, riferisce l'Ansa, come una persona entusiasta del suo lavoro nel calcio e dell'attività come modello.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: