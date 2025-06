Fermata a Cailungo cittadina con mandato d’arresto: paga la pena e viene rilasciata

Il Corpo della Guardia di Rocca ha comunicato che nella mattinata di giovedì 19 giugno, durante un servizio di controllo del territorio, personale della Sezione Operativa ha fermato a Cailungo una cittadina italiana, residente nel circondario, su cui pendeva da sei giorni un mandato d’arresto emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Accompagnata presso la Sezione Operativa per gli accertamenti, è emerso che la pena prevista – 34 giorni di detenzione – poteva essere estinta con il pagamento di una sanzione pecuniaria di 2.550 euro. L’interessata ha scelto di versare l’importo per evitare il carcere. Nel corso del controllo è stata inoltre sanzionata per guida senza patente, in quanto scaduta dal 2017. Dopo l’espletamento delle formalità e il pagamento delle sanzioni, la donna è stata rilasciata.