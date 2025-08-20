Fermato giovane con cellulari rubati e droga

Un giovane classe 2004, di nazionalità tunisina e residente a Potenza, è stato fermato dalla Polizia locale a Riccione con l'accusa di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il fermo è l'epilogo di una ricerca iniziata la settimana scorsa, dopo il furto di due cellulari denunciato da ragazzi milanesi su una spiaggia libera. Le vittime, grazie alla geolocalizzazione, avevano individuato la zona dove si trovavano i dispositivi, nei pressi di piazzale Curiel. Qui, gli agenti sono intervenuti, recuperando i cellulari che il giovane aveva nascosto sotto una siepe e tentando una prima volta di fermarlo, senza successo, poiché, fa sapere la Polizia Locale, si è allontanato verso il mare, riuscendo a dileguarsi tra la folla.

Nei giorni successivi, servizi mirati del Reparto operativo della Polizia locale hanno portato all'individuazione e al fermo definitivo del giovane in piazzale Roma, nonostante un nuovo tentativo di fuga.

L'uomo è stato denunciato per ricettazione, essendo in possesso di oggetti rubati, e segnalato al Prefetto per detenzione di circa 10 grammi di sostanza stupefacente per uso personale.

L'episodio, scrive il Comune di Riccione, conferma "il costante impegno della Polizia locale nel controllo del territorio a tutela dell’interesse pubblico".







