Fermato, rifiuta di sottoporsi agli esami tossicologici. Sammarinese denunciato a Rimini.

Forte impegno dalla Polizia Locale di Rimini nei controlli sulle strade. Fra i fermati un sammarinese che, al momento dei controlli, manifestava sintomi compatibili con l’uso di sostanze stupefacenti ma si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici. Per via del diniego è scattata una denuncia nei suoi confronti e il ritiro della patente.

Ritiro della patente e denuncia anche per una ragazza di Rimini, trovata in possesso di piccole quantità di eroina e cocaina in auto, assieme ad una bottiglia plastica con un foro e una cannuccia per assumere gli stupefacenti. Viaggiava in compagnia di un'altra ragazza e due ragazzi e, come il sammarinese, si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti sanitari. La sua auto è stata sequestrata.

