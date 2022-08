Ferragosto, il bilancio dell'ordine pubblico sulla riviera romagnola I servizi proseguiranno fino al 30 diagosto

Ferragosto, il bilancio dell'ordine pubblico sulla riviera romagnola.

Su una Riviera romagnola sold out per il week end lungo, la Questura ha intensificato i servizi, con controlli rafforzati su eventi e spettacoli, affiancati a quelli interforze che hanno presidiato territorio, strade e stazioni di Rimini e Riccione, con il supporto del reparto volo della Polizia di Bologna che ha insistito sul lungomare. In tre giorni carabinieri e polizia hanno accertato 152 infrazioni al codice della strada e ritirato 20 patenti di guida, perlopiù per via dell'alcol . Si aggiungono al bilancio sette patenti ritirate dalla Polizia Municipale per guida in stato di ebbrezza, oltre ad una sanzione amministrativa per una ragazza che guidava monopattino. Tra i sei conducenti fermati anche l’autista di un mini bus privato che svolgeva servizio pubblico per gli alberghi e trasportava una famiglia di 4 persone, subito dirottata su un altro mezzo. In tutto i controlli hanno portato a 12 arresti- anche grazie all'alert dello schedario alloggiati e 45 denunce. Questi tipi di controlli proseguiranno in riviera fino al 30 agosto.

