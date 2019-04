Festa della Polizia: a Rimini celebrato il 167° anniversario dalla fondazione

Una presenza costante sul territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini opportunamente celebrata nell'ambito di una cerimonia sentita quanto partecipata dagli stessi operatori e dall'intera città. Così, “Esserci sempre”. A Rimini, la Polizia festeggia il 167° anniversario dalla fondazione consegnando onorificenze e ricompense a coloro che si sono distinti al servizio della collettività portando a compimento operazioni ed attività di polizia rilevanti.

Tra i premiati, riceve l'encomio solenne l'assistente capo coordinatore Enrico Giuseppe Rossi; encomio al sostituto commissario coordinatore Luciano Baglioni e all'ispettore superiore Eugenio Butini; per i sovrintendenti capo Nicola Bennardo, Piergiorgio Casulli, Roberta Rizzo e Raffaele Sisca l'encomio ed una lode.

Nell'occasione presentati i dati del 2018, da cui emergono risultati migliori rispetto all'anno precedente. Gli agenti delle Volanti hanno eseguito 240 arresti e denunciato 1121 persone. 132 invece le persone arrestate dalla Squadra Mobile: 68 i latitanti, raddoppiati dal 2017; 3 per omicidio e tentato omicidio, 27 per traffico di sostanze stupefacenti, 7 per rapina, 11 per delitti contro la persona e 16 per delitti contro il patrimonio. Sempre molto alta la guardia nell'attività di contrasto al traffico di stupefacenti: sequestrati 4,211 Kg di cocaina, +280% dal 2017, 9,378 Kg di hashish, ben il 2143% in più dall'anno precedente, e 4284,53 Kg di marijuana, oltre a quantitativi di eroina, ecstasy e ketamina per un totale complessivo di 17,93 Kg di sostanze stupefacenti sequestrate.