ANTINCENDIO Fiamme a Faetano alle Ceramiche del Conca: intervento della squadra dell'antincendio Le cause sono al vaglio degli agenti intervenuti

Intervento questa mattina della sezione antincendio della Polizia Civile a Faetano. Dopo alcune segnalazioni telefoniche giunte alla sede operativa, gli agenti si sono recati nel piazzale esterno della Ceramica di Faetano spa del Conca dove era divampato un incendio.

Arrivati sul posto con due mezzi, gli uomini hanno appurato che le fiamme si erano sviluppate tra alcuni bancali accatastati all'esterno sul piazzale e che, a causa delle raffiche di vento che in quel momento interessavano l’area, si erano propagate anche in altre aree del sito. Il fuoco è stato spento repentinamente e l'area è stata messa in sicurezza. Le cause sono ancora al vaglio degli agenti.

