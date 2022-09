Fiamme alla Segreteria al Turismo: Pedini Amati esorta a trovare una sede adeguata

È stata annullata la conferenza stampa prevista presso la Segreteria di Stato al turismo, proprio in occasione della giornata mondiale del turismo, perchè un principio di incendio ha reso necessaria l'evacuazione dello stabile. Le fiamme sono scaturite da un corto circuito che ha bruciato i cavi del quadro generale, cosa che ha portato a un sovraccaricamento della linea tanto che alcune apparecchiature hanno preso fuoco, come telefoni e fotocopiatrici. Il primo intervento, sulla centralina è stato del personale della Segreteria, che ha scongiurato le fiamme, per allertare nel frattempo la Protezione Civile e la sezione antincendio. Diversi danni ai pc presenti e alle strutture. Nel precisare che ora l'Ufficio del Turismo si sposterà nella nuova sede di Paolo III, il Segretario Pedini Amati, sottolinea che invece la Segreteria di Stato resterà in uno stabile che non ha agibilità e abitabilità ed esorta quindi chi di competenza a trovare una sede adeguata.