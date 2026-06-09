Fiamme in un appartamento a Serravalle, danni ingenti ma nessun ferito [VIDEO]

Fortunatamente l'appartamento era vuoto: l'inquilina si trova infatti in vacanza. Attorno alle 8 di questa mattina, martedì 9 giugno, la Centrale Operativa Interforze ha ricevuto la segnalazione di un forte odore di bruciato e di fumo proveniente da un appartamento al seminterrato di una palazzina in via Flavio Biondo, a Serravalle, nelle vicinanze della principale via Ezio Balducci.

Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra antincendio della Polizia civile con due autopompe. I soccorritori hanno rapidamente individuato e domato l'incendio, che ha però causato ingenti danni all'abitazione.

Concluse le operazioni di spegnimento, sono intervenuti anche la Protezione civile e la sezione Tutela della Salute pubblica, anche in considerazione della presenza di una macelleria al piano terra dello stabile.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma l'ipotesi al momento più accreditata è quella di un cortocircuito. In via precauzionale sono state sospese le forniture di gas ed energia elettrica all'intera palazzina, che dovranno essere verificate dai tecnici prima del ripristino.

Al Dipartimento Prevenzione dell'Iss spetterà invece il compito di verificare la salubrità dell'aria all'interno dell'edificio, condizione necessaria per consentire agli altri residenti di rientrare nei propri appartamenti.







