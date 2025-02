Fiamme nel camion: operatori raggiungono il comando di Polizia per chiedere aiuto

Nella mattinata di oggi, 27 febbraio, un principio d'incendio si è sprigionato all'interno della vasca di un camion che trasportava rifiuti cartacei. Il mezzo si trovava in servizio in Città quando gli operatori a bordo si sono accorti del fumo che fuoriusciva dalla parte posteriore.

Resisi conto della situazione, hanno immediatamente raggiunto il comando della Polizia Civile a Murata per chiedere aiuto. La Sezione antincendio è intervenuta tempestivamente con due lance, riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero ulteriormente.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Restano in fase di accertamento le cause dell’incendio.