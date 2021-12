Fila a Cailungo per effettuare i tamponi, Polizia Civile sul posto per regolare il traffico

Già da questa mattina si è creata una lunga fila di auto a Cailungo, in corsia discendente, in prossimità delle rotonde davanti all'ospedale. Si tratta per lo più di automobilisti in attesa di accedere al drive-through, per effettuare il tampone, al livello -4 del parcheggio multipiano dell'ex casa di riposo. Il traffico è molto rallentato ed anche l'accesso all'ingresso principale dell'ospedale risulta difficoltoso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Civile per regolare il traffico e facilitare l'ingresso al parcheggio del nosocomio di San Marino.