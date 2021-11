SICUREZZA Fine lavori per la Delegazione Sammarinese all'Assemblea Parlamentare Osce

Si è chiusa la due giorni della Riunione Autunnale dell'Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea, svoltasi in modalità remota. La Delegazione Consigliare di San Marino era composta da Oscar Mina, a capo del gruppo, Michele Muratori e Paolo Rondelli. Sul tavolo le attuali sfide per la sicurezza, in particolare la situazione in Afghanistan. Questa mattina il Forum del Mediterraneo, in cui si sono confrontate le Delegazioni parlamentari dei Partner Mediterranei Osce per la Cooperazione e il Consiglio Legislativo Palestinese. Nel pomeriggio, durante la riunione della Commissione Permanente dell'Assemblea Parlamentare Osce, l'intervento di Oscar Mina, in rappresentanza della Repubblica. "Ho ribadito i temi e le priorità di San Marino - spiega Mina -. Attraverso un ordine del giorno abbiamo espresso il nostro sostegno alla popolazione afghana. Si parla di milioni di persone in serio pericolo per la propria vita. Abbiamo dato un forte impulso internazionale e ci siamo dimostrati presenti in questa crisi".

Nel video l'intervista a Oscar Mina, capo della Delegazione Consigliare Sammarinese

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: