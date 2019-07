Fine settimana di maltempo, in arrivo correnti atlantiche

Il caldo torrido continuerà fino a domani

Dopo i giorni passati nella morsa dell'anticiclone africano, che ha fatto registrare alte temperature, il meteo sta per cambiare in Repubblica e in tutto il centro-nord Italia: correnti d'aria fredda provenienti dall'Oceano Atlantico arriveranno nel bacino del Mediterraneo. Le zone più colpite saranno l'Appennino tosco-ubro e quelle pianeggianti tra Veneto e Lombardia che subiranno nubifragi, violente raffiche di vento e grandinate. Nelle nostre zone i fenomeni saranno meno intensi. Sabato mattina il sole splenderà ancora sul Titano mentre nel pomeriggio sono previste piogge più o meno intense. Tra la notte e la mattina di domenica, invece, arriveranno i temporali. Il tempo migliorerà verso sera. Se in questi giorni il caldo ci ha fatto sudare occorrerà riaprire l'armadio in cerca di capi più pesanti: le temperature infatti si abbasseranno, andando anche sotto la media stagionale.