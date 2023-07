FURBETTI DEL PASSAGGIO Fingono un malore per farsi portare in riviera dall'ambulanza. Denunciati I due giovani milanesi, che da Coriano volevano recarsi nel cuore della movida, hanno postato il video su TikTok

Come arriviamo in riviera? Nessun problema, chiamiamo un'ambulanza. E' lo stratagemma ideato da due giovani milanesi che hanno finto un malore per "scroccare" un passaggio. Già la notizia suscita di per sé sdegno, ma a rendere il tutto ancor più grave è che i due se ne sono vantati in rete, postando un video diventato subito virale. Questa brutta storia inizia a Coriano. Per raggiungere la meta, uno dei due ragazzi chiama il 118. Non è una giornata come le altre, c'è la Notte Rosa: il pronto soccorso è nel pieno del lavoro.

Il ragazzo racconta che l'amico è svenuto per strada e che non riesce a svegliarlo. Se la ride mentre l'operatore cerca di capire la gravità della situazione e risalire al luogo preciso della chiamata. I sanitari arrivano e caricano entrambi a bordo dell'ambulanza. Direzione: ospedale "Ceccarini" di Riccione. I due giovani si registrano e poi via a gambe levate, verso la movida. Il tutto ripreso con il telefonino e postato su TikTok. Il loro pubblico apprezza. Migliaia i commenti positivi, che lasciano interdetti. Le immagini vengono intercettate dal personale di Romagna Soccorso, che tutti i giorni, soprattutto d'estate, è in prima linea per salvare vite. "Fenomeno vergognoso, che deve far riflettere sulla difesa del valore del servizio sanitario"– scrive il 118. Una furbata che rischia di costare caro, molto più di un taxi. I due “furbetti del passaggio” sono stati denunciati penalmente da Ausl Romagna, per aver distolto mezzi di soccorso dal loro compito e creato allarme ingiustificato. Ancora una volta, per un like.

