Fiorentino: 61enne investita e trascinata per alcuni metri, ora al Bufalini.

Nel tardo pomeriggio di ieri una donna sammarinese di 61 anni è stata investita all'interno della proprietà privata di un condominio di Strada delle Volte, a Fiorentino. A colpirla col retro della sua auto, un uomo di 49 anni, italiano e residente a San Marino, che stava facendo manovra. Secondo alcune testimonianze, l'uomo, facendo retromarcia sulla rampa condominiale, non si sarebbe subito accorto dell'incidente e la donna sarebbe stata trascinata per diversi metri.

Soccorsa dai sanitari del 118, la donna, prima trasportata al pronto soccorso di San Marino, è stata poi trasferita all'ospedale “Bufalini” di Cesena. La prognosi iniziale rilasciata dal personale medico sammarinese era riservata, poi confermata anche dal nosocomio cesenate. Sul posto anche una pattuglia della Polizia civile che dovrà accertare l'esatta dinamica del sinistro, per il quale, si legge in una nota, è stata informata l’Autorità Giudiziaria.

