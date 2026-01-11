TV LIVE ·
Fiorentino: auto precipita nella scarpata, illesa la conducente

11 gen 2026
A causa del manto stradale, reso scivoloso dalla lieve nevicata, si è verificato un incidente a Fiorentino, in direzione Cerbaiola, per fortuna senza conseguenze, anche se sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso. Una Ford Fiesta, con targa italiana, è finita nella scarpata al lato della strada e gli alberi hanno impedito che scivolasse più a valle, con conseguenze più gravi per la conducente che invece ne è uscita illesa. Sul posto la Polizia Civile che poi ha provveduto a gestire il traffico, per consentire la rimozione del mezzo finito fuori strada. 




