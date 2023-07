Fiorentino: ciclomotore tenta sorpasso e impatta su una vetrata

Nella serata di ieri, sabato 15 luglio, verso le 20.00 a Fiorentino sulla Strada della Serra, all'altezza di "Gasperoni Arredamenti", negozio di mobili a San Marino, si è verificato un piccolo sinistro tra un'autovettura guidata da una signora di Montegiardino e un ciclomotore. Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe regolarmente segnalato la sua intenzione di svoltare a sinistra, ma il guidatore del ciclomotore non avrebbe notato la segnalazione e ha tentato di superare l'auto mentre la donna svoltava. In seguito dunque si sono scontrati, poi il motoveicolo ha impattato contro la porta di vetro esterna del mobilificio, riportando una prognosi di 15 giorni. Nessuna conseguenza per la donna. Sul posto sono intervenuti: la Polizia Civile con la sezione antincendio e il 118. Sulla vicenda ci sono ancora accertamenti in corso.