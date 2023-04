Fiorentino: incidente dagli esiti fatali in un appezzamento agricolo Si è ribaltato un trattore. A perdere la vita Ireneo Francioni, 91 anni

L'unica certezza, al momento, è il tragico epilogo di questa vicenda: la morte del 91enne Ireneo Francioni, di Murata. Per il resto è d'obbligo l'utilizzo del condizionale, perché nessuno avrebbe assistito all'incidente rivelatosi fatale. I fatti in mattinata, in un appezzamento agricolo di Fiorentino, in prossimità del confine con il Castello di Città. Il pensionato, a bordo di un trattore, pare stesse tagliando l'erba del campo vicino alla sua abitazione; quando per cause da accertare il mezzo – apparentemente privo del roll bar - si sarebbe ribaltato, rotolando poi sul terreno in pendenza prima di fermarsi nella vegetazione. Stando ad alcune testimonianze la prima ad accorrere sarebbe stata la moglie; insospettita – pare - dal non sentire più il rumore del mezzo agricolo. Immediati i soccorsi: prima la Polizia Civile – vicinissima la Centrale -; a stretto giro il 118. Le condizioni dell'anziano sarebbero apparse subito molto serie; si sarebbe parlato di traumi da schiacciamento al volto, al torace e all'addome. Il ferito pare fosse comunque cosciente. Poi la corsa all'Ospedale di Stato; e vista la gravità del quadro, il trasporto in elisoccorso al Bufalini. Nel pomeriggio, dal nosocomio cesenate, la mesta conferma del decesso del 91enne. Non è ancora stato precisato se durante il trasferimento, o una volta giunto in ospedale. Grande cordoglio nel Paese; in particolare a Murata, dove tutti conoscevano Ireneo Francioni. E anche a Palazzo Pubblico lo ricordano; per il suo impegno, in passato, nel ruolo di donzello.

