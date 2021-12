SAN MARINO Fiorentino: mancata precedenza, si scontrano due sammarinesi sulla rotatoria

Una mancata precedenza alla rotatoria di Fiorentino e due vetture si sono scontrate martedì sera, senza gravi conseguenze per gli occupanti. È successo intorno alle 17.30, la dinamica è al vaglio della Polizia Civile, che ha raccolto le testimonianze dei conducenti di una Panda e di una Honda. L'unica conseguenza è stata per il traffico, nelle ore di rientro a casa. Con file che si sono formate, sia in discesa da Città, direzione Fiorentino, che in salita da Chiesanuova e Borgo Maggiore.

