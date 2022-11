Fiorentino: non risponde ai famigliari, anziano soccorso dalla Polizia Civile

Dalla mattina non rispondeva al campanello di casa, né al telefono, per questo i famigliari si sono preoccupati e hanno allertato la Centrale Operativa Interforze. L'intervento del funzionari della Squadra Antincendio è avvenuto alle 15.50 di martedì pomeriggio: sono entrati in un appartamento nel castello di Fiorentino forzando una porta finestra al primo piano. Gli agenti hanno così trovato l'anziano di 92 anni che non dava notizie di sé. M.G. le iniziali, era riverso a terra nel soggiorno. Il personale del 118 prontamente intervenuto, ha prestato le prime cure e lo ha trasportato all'Ospedale di Stato. La prognosi al momento rimane riservata.

