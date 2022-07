SAN MARINO Fiorentino: Samantha fiuta 400 gr di hashish, arrestata coppia di residenti Interviene l'unità cinofila. Per sfuggire alle maglie della giustizia, la coppia si spostava solo negli orari di cambio delle pattuglie

Fiorentino: Samantha fiuta 400 gr di hashish, arrestata coppia di residenti.

L' operazione della Polizia Civile del settore investigativo, coadiuvata dall'Unità cinofila è scattata giovedì. Gli agenti fermano un'auto con a bordo una donna, quarantenne. Aveva in macchina una modica quantità di fumo. Alla domanda se avesse altra droga, la residente mostra un certo nervosismo, cosa che fa scattare, dal comando di Murata, la successiva perquisizione dell'abitazione nel castello di Fiorentino. L'unità cinofila composta da Samantha e dal suo conduttore donna, porta in una cassettiera alla scoperta di circa 400 grammi di hashish.

La donna viene fermata e con lei il marito, coetaneo, che in un primo momento non si trova. I due, italiani, da tempo residenti a San Marino, vengono arrestati. Venerdì pomeriggio l'interrogatorio di garanzia del Commissario della Legge, che li avrebbe ammessi agli arresti domiciliari. I successivi accertamenti hanno dato positivo riscontro, le indagini della Polizia Civile proseguono. Sembra che i due, per sfuggire alle maglie della giustizia, si muovessero solo negli orari di cambio delle pattuglie, per non incappare nei controlli. Fatto, questo, che ha insospettito gli agenti, fino all'epilogo di due giorni fa.

