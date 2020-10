Fiorentino: scontro auto moto martedì sera, la peggio per un 32 enne sammarinese

Incidente poco prima delle 19:00 di martedì su via del Passetto a Fiorentino. Una moto di grossa cilindrata con targa italiana che viaggiava verso il confine di Stato si è scontrata con una vettura targata Rsm che percorreva via del Passetto in direzione Cerbaiola. Sul posto la Polizia Civile per ricostruire la dinamica dell'Incidente che ha visto la peggio per il centauro, portato all'Ospedale di Stato per accertamenti. Il 32enne sammarinese ha riportato alcune fratture al piede destro giudicate guaribili in 25 giorni e si trova tuttora ricoverato in osservazione nel reparto di Degenza breve del nosocomio per una contusione polmonare. Dovrebbe essere dimesso in serata.

30 giorni di prognosi, invece, per un sammarinese di 76 anni, che sempre ieri, in mattinata, a Valdragone, a bordo di un motociclo Piaggio, stava percorrendo strada Sesta Gualdaria da Borgo a Domagnano. L'uomo si è scontrato con una Volkswagen sammarinese, condotta da M.S. di 78 anni che, proveniente dal senso opposto, si stava immettendo dall'incrocio, sulla strada Serrabolino con direzione Valdragone di Sopra.