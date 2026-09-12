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Fiorentino: scontro fra due auto in zona Pianacci

12 set 2026
Fiorentino: scontro fra due auto in zona Pianacci

Scontro fra due auto a Fiorentino, nella zona dei Pianacci, verso le 12 di oggi. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'autovelox ed ha visti coinvolti due vetture con targa sammarinese. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Civile, che ha messo in sicurezza il tratto interessato per eseguire le operazioni di rilievo e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro, ancora da chiarire. Entrambe le vetture avrebbero riportato danni e sono rimaste ferme sulla carreggiata dopo l’impatto, causando qualche rallentamento.




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