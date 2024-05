Fiorentino: scontro tra moto e auto, la peggio per centauro sammarinese

Uno scontro si è verificato intorno alle 18.45 di lunedì a Fiorentino. Sulla strada principale in direzione Cerbaiola. Una moto targata San Marino, nel tentativo di sorpassare, si è scontrata con una vettura italiana, che procedeva nella stessa direzione e che stava svoltando a sinistra. Ad avere la peggio è stato il motociclista a bordo dell'Honda. È stato soccorso dal 118 e portato in Ospedale per accertamenti. Al momento non si conosce la prognosi.

Sul posto una pattuglia della Polizia Civile per ricostruire la dinamica. Chiusa momentaneamente una corsia della strada per consentire i rilievi. Cosa che ha provocato qualche rallentamento.