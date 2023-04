Fiorentino: si ribalta col trattore, muore 91enne sammarinese

Non ce l'ha fatta Ireneo Francioni, 91enne sammarinese rimasto vittima di un incidente nella mattinata nel suo campo, adiacente via Santa Caterina a Fiorentino.

L'uomo stava tagliando l'erba a bordo del suo trattore quando, per causa da accertare, si è ribaltato. Immediato l'intervento della Polizia civile e, a seguire, del 118 che, con un'ambulanza, ha trasportato l'uomo in pronto soccorso. Dai primi accertamenti, è emersa subito la necessità di far intervenire l'elisoccorso per il trasferimento dell'anziano all'ospedale “Bufalini”. È al nosocomio di Cesena è avvenuto il decesso dell'anziano, che aveva riportato importanti traumi da schiacciamento.

