Fiorentino: si staccano alcuni detriti dalla scarpata di via Impietrata, senza danni.

Le piogge e il vento dei giorni scorsi hanno causato, nel pomeriggio di mercoledì, il distacco di alcuni detriti dalla scarpata che costeggia via Impietrata a Fiorentino. Se ne sono accorti subito alcuni automobilisti che hanno avvertito la Protezione Civile. Piccoli massi che sono stati prontamente rimossi e che non hanno causato danni, se non qualche rallentamento. Sul posto è intervenuta una pattuglia inviata dalla Centrale Operativa, mentre l'Azienda per i lavori pubblici ora procederà alle dovute verifiche per la stabilità e sicurezza della scarpata.

