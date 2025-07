DRAMMA Fiorentino sotto shock per il gesto estremo di un giovane Era stato dimesso dall'Ospedale poco prima, dove era stato ricoverato nella notte tra domenica e lunedì, per un malore durante una serata con amici

Tragedia a Fiorentino. Un giovane si è tolto la vita nel pomeriggio poco dopo essere stato dimesso dall'Ospedale di Stato dove era stato ricoverato nella notte tra domenica e lunedì. Il ragazzo era stato soccorso dal 118, perché si era sentito male mentre si trovava con amici in una abitazione. Sul posto era intervenuta anche una pattuglia della Polizia Civile della Sezione Pronto Intervento. Il giovane - secondo la nota della Polizia Civile – era in apparente stato soporoso. All’interno dell’abitazione sono state identificate altre dodici persone di diverse nazionalità: tutti amici coetanei del ragazzo. Alcuni erano risultati positivi alle sostanze stupefacenti che, a seguito di perquisizioni, sono state rinvenute e poste in sequestro. Dopo un giorno e mezzo di ricovero il giovane sammarinese si è ripreso ed ha potuto lasciare l'ospedale. Nel pomeriggio il tragico gesto estremo che ha lasciato tutti sotto choc.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: