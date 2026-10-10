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Fiorina, auto esce di strada e travolge due pedoni: sono in prognosi riservata

Il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell'alta velocità. È ora in ospedale per i controlli di legge

10 ott 2026

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Fiorina. Due giovani sono stati travolti sul marciapiede da un’auto in via Cinque Febbraio, in direzione Dogana. Il conducente dell’auto, una Bmw con targa italiana, ha perso il controllo del mezzo uscendo da una rotonda, probabilmente a causa dell’alta velocità: ha investito i due pedoni prima di finire nel vicino terreno.

Gravi le condizioni dei giovani, che sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena e ora sono in prognosi riservata. Si tratta di un 33enne di Bologna e un 32enne anche lui bolognese ma residente a Santarcangelo di Romagna: quest’ultimo sarebbe stato sbalzato per diversi metri dall’impatto con la Bmw. Probabilmente i due erano tifosi che si stavano recando a vedere il RallyLegend. In ospedale a San Marino per i controlli di legge invece il conducente dell’auto, un 32enne di nazionalità italiana residente nel circondario. Sarebbe uscito dal veicolo sulle sue gambe e non è in pericolo di vita. Verrà sottoposto, come previsto dalla normativa, ai test per rilevare l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti.

In corso le indagini della Polizia Civile per stabilire la dinamica dell’incidente, ma tutte le evidenze finora, a partire dalle tracce di frenata sull’asfalto, sembrano indicare che la Bmw sia stato l’unico veicolo coinvolto. Gli inquirenti stanno anche visionando le telecamere di sicurezza dei negozi della zona alla ricerca di video del sinistro: si vuole soprattutto capire a che velocità stesse procedendo il conducente prima di perdere il controllo e travolgere i due pedoni.




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