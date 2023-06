Fiorina, infortunio in cantiere: operaio si procura una profonda ferita all'avambraccio

Verso le 13 di oggi, un' operaio italiano di 49 anni, dipendente di una ditta sammarinese si è infortunato durante l'esecuzione del taglio di una mattonella. L'incidente è accaduto in un cantiere a Fiorina. Soccorso da colleghi di lavoro è stato dimesso dopo le prime cure, prestate dal personale del 118, con una prognosi iniziale di 30 giorni per un grosso taglio riportato sul braccio. Sul posto la sezione antincendio - infortuni sul lavoro della Polizia Civile per i rilievi del caso, in stretta collaborazione col dipartimento di prevenzione dell'Iss.