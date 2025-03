Fonte dell'Ovo, fumo a scuola: evacuati gli studenti per precauzione

Questa mattina, intorno alle 8:30, le Scuole Medie di Fonte dell’Ovo sono state evacuate dopo la segnalazione di fumo all’interno dell’istituto, probabilmente originato da un guasto a un meccanismo di aerazione interna.

Inizialmente, gli studenti dell’ala nord sono stati trasferiti in palestra, seguiti poi da quelli dell’ala sud. Poco dopo, per garantire la sicurezza, è stata disposta l’evacuazione completa dell’edificio. Sul posto sono intervenute la squadra antincendio della Polizia Civile e la Protezione Civile, che hanno prontamente domato il principio di incendio, evitando danni maggiori.

Attualmente, le autorità stanno lavorando per ripristinare la qualità dell’aria all’interno dell’istituto e garantire un ritorno in sicurezza degli studenti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per accertare l’agibilità della scuola.

Notizia in aggiornamento