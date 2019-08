Forcellini: le esequie a Valdragone, tanta gente comune e un pezzo di Africa

San Marino ha detto addio ad Angelo Marino Forcellini, scomparso il 1 agosto a 80 anni. Una cerimonia che ha riempito il Santuario del Cuore Immacolato di Maria, scandita dal ricordo del suo impegno umanitario. E non sono mancate le testimonianze di chi lo conosceva, di chi ha vissuto al suo fianco, al fianco dei più deboli. L'umanità del presidente della San Marino for the Children è emersa dai ricordi di chi lo ha seguito in Malawi, al Villaggio Angelo in Zambia, un pensiero che non lo ha mai abbandonato, anche negli ultimi anni di vita.

E poi il canto di una ragazza africana, a chiudere la cerimonia, a portare un pezzo della sua Africa anche lì, nel cuore di Domagnano e nel cuore di tutti. La generosità e impegno di Marino Forcellini non sono mancati, neppure dopo aver lasciato questa terra, chiedendo che tutte le offerte fossero indirizzate alla Onlus che ha fondato.

Poi, il viaggio verso Rimini, dove ha chiesto di essere cremato.