Forti raffiche di vento sul Titano e in riviera: albero sradicato a San Michele

Dalla notte il vento ha cominciato a soffiare con forti raffiche che hanno raggiunto, sul Monte, fino agli 80 chilometri orari. Cassonetti ribaltati e rami spezzati sulla strada, con i primi interventi in mattinata della sezione antincendio della Polizia Civile; un albero è stato sradicato in strada San Michele a Serravalle, per fortuna senza gravi conseguenze, infatti si è abbattuto lungo il bosco e non sulla strada. La Protezione Civile ha diramato una allerta gialla e sta monitorando la situazione. Vento che sta colpendo anche la riviera e il circondario, L'anemometro di Pennabilli segnava folate intorno ai 70 chilometri orari. Raffiche che dovrebbero diminuire di intensità nel corso della giornata.