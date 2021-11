MALTEMPO Forti raffiche di vento sul Titano e in riviera: albero sradicato a San Michele Allerta gialla della Protezione Civile di San Marino che sta monitorando la situazione

Forti raffiche di vento sul Titano e in riviera: albero sradicato a San Michele.

Dalla notte il vento ha cominciato a soffiare con forti raffiche che hanno raggiunto, sul Monte, fino agli 80 chilometri orari. Cassonetti ribaltati e rami spezzati sulla strada, con i primi interventi in mattinata della sezione antincendio della Polizia Civile; un albero è stato sradicato in strada San Michele a Serravalle, per fortuna senza gravi conseguenze, infatti si è abbattuto lungo il bosco e non sulla strada. La Protezione Civile ha diramato una allerta gialla e sta monitorando la situazione. Vento che sta colpendo anche la riviera e il circondario, L'anemometro di Pennabilli segnava folate intorno ai 70 chilometri orari.

Nel corso della mattinata ci sono stati degli interventi da parte della sezione antincendio per sistemare delle assi di bandiere spostate e altri piccoli danni. Al momento il vento è già diminuito di intensità. Stando alle previsioni, in giornata la situazione dovrebbe migliorare sempre di più.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: