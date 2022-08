[Fotogallery] Rimini: Mini Cooper sammarinese perde il controllo e si scontra con due auto

Incidente rocambolesco, nel tardo pomeriggio di domenica, a Rimini. Una Mini Cooper con targa sammarinese stava procedendo in via Flaminia, nel quartiere Colonnella, quando ha perso il controllo, scontrandosi con due vetture in sosta sul lato opposto della strada. Nella dinamica, la Mini è finita sotto una Citroen, coinvolgendo nel sinistro anche una Ford Kuga. Notevoli i danni per le auto, ma nessuno ha riportato gravi conseguenze. Nell’area di servizio Vulcangas, dov'è avvenuto il fatto, è intervenuta un'autogru per recuperare i mezzi.