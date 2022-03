INCIDENTE [FOTOGALLERY] San Marino: due auto sammarinesi si scontrano in via Piana, danni ingenti

Incidente, attorno alle 19.30, in via Piana a San Marino Città. A scontrarsi due auto con targa sammarinese. Dai primi accertamenti pare che la Jeep Renegade, guidata da una donna, abbia allargato la curva in discesa, centrando così il Suv Audi, con a bordo una famiglia, che stava invece salendo in direzione città. Ingenti i danni ai veicoli. Sul posto due pattuglie della Polizia Civile per i rilievi e per chiudere la strada in entrambe le direzioni.

Foto Gallery

