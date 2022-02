INCIDENTE Fotogallery | Serravalle, motociclista sammarinese cade sulla Super. Trasportato in ospedale

Fotogallery | Serravalle, motociclista sammarinese cade sulla Super. Trasportato in ospedale.

Incidente nella prima serata di mercoledì a Serravalle. Erano circa le 20.30 quando un ragazzo sammarinese di 19 anni ha perso il controllo della proprio moto – una Triunph -, cadendo rovinosamente sull'asfalto della corsia ascendente della Superstrada, davanti al Ristorante Il Monte. Da una prima ricostruzione, pare non siano state coinvolte altre vetture. Sul posto il 118 - che ha disposto il trasporto del giovane, rimasto cosciente, in ospedale - e la Polizia Civile per ricostruire la dinamica del sinistro. Pare che quel tratto di strada sia particolarmente rovinato e che l'asfalto presenti diversi tagli longitudinali, dentro i quali è possibile sia finita la ruota anteriore della moto.



[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: