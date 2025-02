Frena nei pressi del passaggio pedonale, auto tamponata a Dogana

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in Via 3 Settembre a Dogana, nei pressi del San Marino Fotocine. Secondo le prime ricostruzioni una Fiat Compass avrebbe frenato bruscamente per evitare di scontrarsi con un’auto ferma al passaggio pedonale. Avrebbe evitato il veicolo, ma è a sua volta stata tamponata da una Suzuki Ignis che procedeva dietro di essa.



Sul posto sono intervenute la Guardia di Rocca e la Polizia Civile per i rilievi del caso e per gestire il traffico. Danneggiati i veicoli, ma solo un grande spavento per i conducenti, rimasti illesi nell'incidente.