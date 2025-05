Freno allentato, auto finisce contro una ringhiera a Ventoso: ferita una postina

Momenti di paura questa mattina a Ventoso, dove una postina in servizio è rimasta ferita in un incidente che ha coinvolto l’auto di servizio. La donna era scesa dal mezzo per effettuare una consegna quando si è accorta che il freno di stazionamento era allentato e il veicolo stava iniziando a muoversi. Ha cercato di risalire a bordo per bloccare l’auto, ma non è riuscita a fermarla in tempo. Il mezzo ha proseguito la corsa fino a schiantarsi contro una ringhiera. La postina ha riportato ferite non gravi ed è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto prontamente sul posto. Per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto sono intervenute Polizia Civile e Gendarmeria.