Frontale a Fiorentino: auto invade la corsia opposta e si scontra con una utilitaria

Incidente poco dopo le 19 a Fiorentino poco prima del mobilificio Gasperoni, in strada del Passetto. Una Toyota Yaris con targa italiana, che viaggiava in direzione Città, ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente una Panda targata RSM. In base ai primi riscontri, pare che il sinistro non abbia avuto conseguenze particolarmente gravi, come inizialmente ipotizzato: secondo testimoni gli occupanti della Yaris, due persone, sarebbero comunque stati accompagnati in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto per i rilievi di rito, la Polizia Civile.



